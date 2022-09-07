Луческу взял 25 футболистов "Динамо" на матч с "Фенербахче"
Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" 8 сентября проведет 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче".
На игру наставник киевлян Мирча Луческу взял 25 футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;
Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;
Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
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Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций
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Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0