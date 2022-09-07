Луческу взял 25 футболистов "Динамо" на матч с "Фенербахче"

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Луческу взял 25 футболистов "Динамо" на матч с "Фенербахче"

Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" 8 сентября проведет 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче".

На игру наставник киевлян Мирча Луческу взял 25 футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

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