Луческу высказался о возможном уходе из "Динамо"
Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с АЕКом (0:1).
По словам тренера, его позиция по поводу возможного ухода из клуба не изменилась.
"Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжёлая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.
Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе.
Тем не менее мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя "Динамо" на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты", — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.
Читайте: Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Украинец Довбик претендует сразу на две награды в Лиге конференций
-
Роналду показал щитки c фотографиями его семьи
-
Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру
-
Стало известно, какие призовые клубы АПЛ получили по итогам минувшего сезона
-
В "МЮ" уже думают над зимними трансферами
-
Зинченко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Легенда "МЮ" уверен, что Роналду забьет еще пару сотен голов
-
Месси прокомментировал решение Федерера завершить карьеру
-
Луческу высказался о возможном уходе из "Динамо"
-
Роналду отмахнулся от девушки во время матча с "Шерифом"
-
13-летний голкипер сыграл в полуфинале Кубка Австралии
-
Хоакин установил уникальной возрастной рекорд Лиги Европы
-
Роналду высказался о своем первом голе в сезоне
-
Главные новости дня: 15 сентября
-
Победы "Вильярреала", и "Вест Хэма", позор "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 15 сентября
-
Победы "МЮ" и "Ромы", провал "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 15 сентября
-
Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы
-
Роналду не забил за "МЮ" с игры в 10-м матче подряд
-
"Ювентус" не уволит Аллегри: названа причина
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0