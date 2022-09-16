Луческу высказался о возможном уходе из "Динамо"

Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с АЕКом (0:1).

По словам тренера, его позиция по поводу возможного ухода из клуба не изменилась.

"Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжёлая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.

Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе.

Тем не менее мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя "Динамо" на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты", — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

Читайте: Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы | https://dailysports.net