Луческу высказался о неудачном старте "Динамо" в чемпионате

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Луческу высказался о неудачном старте "Динамо" в чемпионате

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пообщался с журналистами на тему неудачного старта своей команды в чемпионате Украины.

Напомним, что киевляне проиграли два стартовых матча в первенстве страны.

"Перед матчем я говорил футболистам, что мы проходим через трудный момент. Помимо неудачных результатов, появились еще и травмы. То Цыганков вылетел, то Попов. Сегодня ночью забрали в больницу Овчаренко. Все это сказывается на общем состоянии команды. Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений.

До начала еврокубков у нас было около 21 контрольного матча. 18 раз мы выиграли и три сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что случилось сейчас… Это нужно пережить. Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся, но что касается психологии, то у нас проблемы. Потому что долго не были с родными. Есть много факторов, создающих нервную атмосферу", — приводит слова Луческу "Динамомания"

Читайте: "Динамо" проиграло второй матч в УПЛ подряд | https://dailysports.net
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