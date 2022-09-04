Луческу высказался о неудачном старте "Динамо" в чемпионате
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пообщался с журналистами на тему неудачного старта своей команды в чемпионате Украины.
Напомним, что киевляне проиграли два стартовых матча в первенстве страны.
"Перед матчем я говорил футболистам, что мы проходим через трудный момент. Помимо неудачных результатов, появились еще и травмы. То Цыганков вылетел, то Попов. Сегодня ночью забрали в больницу Овчаренко. Все это сказывается на общем состоянии команды. Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений.
До начала еврокубков у нас было около 21 контрольного матча. 18 раз мы выиграли и три сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что случилось сейчас… Это нужно пережить. Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся, но что касается психологии, то у нас проблемы. Потому что долго не были с родными. Есть много факторов, создающих нервную атмосферу", — приводит слова Луческу "Динамомания"
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|Команда
|М
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|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13