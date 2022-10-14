Луческу высказался о четвертом подряд поражении киевского "Динамо" в ЛЕ

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ренном" (0:1).

Отметим, что киевляне проиграли четвертый матч подряд в рамках группового этапа.

По словам Луческу, его подопечные играли против очень сильной команды, которая провела хорошую работу на трансферном рынке.

"У них 15 футболистов примерно одного уровня стоимостью € 20-25 млн, и они стоят этих денег. Я почти уверен, что в этом сезоне они завершат чемпионат на втором месте после "ПСЖ". Могу только поздравить нашу команду, нужно учитывать все проблемы, с которыми нам пришлось встретиться, а также большое количество переездов.

Не хватило не только остроты, но и свежести, концентрации, что приводило к ошибкам. То после аута пропускаем, то после углового. Проигрываем 0:1, 1:2. Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а постоянно переезжаем. Надеюсь, после воскресного матча с "Шахтёром" в понедельник мы вернёмся в Киев, чтобы игроки немного побыли со своими семьями", — сказал тренер.

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