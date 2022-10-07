Луческу вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках

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Луческу вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сравнялся с Арсеном Венгером по количеству матчей, проведенных в еврокубках.

Вчера команда румынского тренера проиграла в игре 3-го тура Лиги Европы против "Ренна" (1:2).

Для Луческу этот матч стал 250-м в еврокубках. С французом он делит 2-е место по этому показателю.

Больше всех матчей в международных турнирах в Европе провел легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон – 269.

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