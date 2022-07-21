Луческу рассказал, ждать ли от киевского "Динамо" трансферов
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пообщался с журналистами после первой встречи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с турецким "Фенербахче" (0:0).
По словам румынского наставника, сейчас не стоит ждать усиления "Динамо".
"Кто сейчас приедет играть в Украину? Никто. Мы должны использовать тех, кто есть. В этом матче мы увидели свой потенциал, и в ответной игре всё будет в порядке. Почему не проводил замен до 77-й минуты? Не хотел рисковать в сложившейся ситуации. Я очень хорошо знаю способности своих футболистов и обеих команд. Ребята хорошо организованы", – приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт киевского клуба.
Ответная игра пройдет в Стамбуле 27 июля.
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