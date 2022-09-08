Луческу рассказал о настрое "Динамо" на первый матч в Лиге Европы

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о настрое команды на первый матч в групповом этапе Лиги Европы.

Сегодня киевляне на выезде сыграют с "Фенербахче".

"Предстоит важный поединок на старте еврокубкового турнира, который обе команды желают провести на хорошем уровне. В прошлый раз в Стамбуле мы сыграли очень хороший матч при великолепной атмосфере на стадионе, чего ожидаем и завтра.

"Фенербахче" – команда высокого уровня с отличным составом. Главный тренер, который сам очень опытен и квалифицирован, провел хорошую работу.

Прежде всего, мы должны играть. "Фенербахче" стремится стартовать в Лиге Европы с победы, как и мы. Посмотрим, как сложится игра. Это касается не только завтрашнего поединка, но и всех будущих в группе. Лишь в ноябре мы узнаем, кто станет победителем квартета", - сказал тренер.

Напомним, что матч начнется в 22:00.

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