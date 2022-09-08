Луческу рассказал о настрое "Динамо" на первый матч в Лиге Европы
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о настрое команды на первый матч в групповом этапе Лиги Европы.
Сегодня киевляне на выезде сыграют с "Фенербахче".
"Предстоит важный поединок на старте еврокубкового турнира, который обе команды желают провести на хорошем уровне. В прошлый раз в Стамбуле мы сыграли очень хороший матч при великолепной атмосфере на стадионе, чего ожидаем и завтра.
"Фенербахче" – команда высокого уровня с отличным составом. Главный тренер, который сам очень опытен и квалифицирован, провел хорошую работу.
Прежде всего, мы должны играть. "Фенербахче" стремится стартовать в Лиге Европы с победы, как и мы. Посмотрим, как сложится игра. Это касается не только завтрашнего поединка, но и всех будущих в группе. Лишь в ноябре мы узнаем, кто станет победителем квартета", - сказал тренер.
Напомним, что матч начнется в 22:00.
Читайте: "Динамо" проиграло второй матч в УПЛ подряд | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Зинченко вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала"
-
Луческу ответил на слухи о своем уходе из "Динамо"
-
Впереди Месси и Роналду: Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров ЛЧ
-
"Барселона" оформила самый дорогой трансфер в истории женского футбола
-
Матч чемпионата Англии перенесли из-за забастовки
-
Украинский тренер устроился в российском ФК "Красава"
-
Луческу рассказал о настрое "Динамо" на первый матч в Лиге Европы
-
Икарди наконец определился с новым клубом
-
Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов
-
"Бавария" продлила рекордную серию в Лиге чемпионов
-
Мбаппе сфотографировался в компании звездных бойцов UFC
-
Гризманн высказался о том, что его выпускают на поле после 60-й минуты
-
Клопп оценил вероятность своего увольнения после разгрома от "Наполи"
-
Хави высказался о возможном возвращении Месси
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа ЛЧ
-
Главные новости дня: 7 сентября
-
Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября
-
"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик
-
"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Интер"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0