Луческу раскритиковал расписание "Динамо" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал расписание команды в квалификации Лиги чемпионов.

По словам тренера, его команда может трижды начать стадию квалификации домашнем матчем, что не является справедливым.

"Мы играли с "Фенербахче" первый матч дома, теперь со "Штурмом", и, если пройдём дальше, сыграем с "Бенфикой" тоже дома. Это неправильно, ведь у соперников есть возможность сыграть на своём поле 120 минут, а у нас такого шанса нет – это ещё одна сложность для нас.

Нас в номинально домашних матчах поддерживают только женщины и дети, уехавшие из Украины в Польшу", — сказал специалист.

Напомним, что 9 августа "Динамо" проведёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Штурмом".

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