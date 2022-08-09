Луческу раскритиковал расписание "Динамо" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал расписание команды в квалификации Лиги чемпионов.
По словам тренера, его команда может трижды начать стадию квалификации домашнем матчем, что не является справедливым.
"Мы играли с "Фенербахче" первый матч дома, теперь со "Штурмом", и, если пройдём дальше, сыграем с "Бенфикой" тоже дома. Это неправильно, ведь у соперников есть возможность сыграть на своём поле 120 минут, а у нас такого шанса нет – это ещё одна сложность для нас.
Нас в номинально домашних матчах поддерживают только женщины и дети, уехавшие из Украины в Польшу", — сказал специалист.
Напомним, что 9 августа "Динамо" проведёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Штурмом".
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