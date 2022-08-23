Луческу пожаловался на ситуацию в "Динамо" перед матчем с "Бенфикой"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с португальской "Бенфикой" рассказал о проблемах в команде.

По словам наставника, в "Динамо" сейчас играют очень молодые футболисты, что и отражается на поле.

"Мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут далеко от них", — приводит слова Луческу "Трибуна".

Первый матч завершился поражением киевлян со счётом 0:2, ответная игра пройдет сегодня.

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