Луческу пожаловался на ситуацию в "Динамо" перед матчем с "Бенфикой"
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с португальской "Бенфикой" рассказал о проблемах в команде.
По словам наставника, в "Динамо" сейчас играют очень молодые футболисты, что и отражается на поле.
"Мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут далеко от них", — приводит слова Луческу "Трибуна".
Первый матч завершился поражением киевлян со счётом 0:2, ответная игра пройдет сегодня.
Не пропустите: Руни дал совет тен Хагу по поводу Роналду. | https://dailysports.net
главное
-
"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП
-
Зарема предрекает крах российского футбола
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Сборная России поздравила Дзюбу с первым голом в Турции
-
"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ
-
"Милан" представил форму необычного цвета
-
Защитнику "Сити" Менди грозит пожизненный срок
-
"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"
-
Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы
-
"Сочи" не отпускает Нобоа в ЦСКА
-
"Бавария" может арендовать Френки де Йонга
-
"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП
-
"Челси" договорился о трансфере Гордона
-
Обамеянг определился с будущим в "Барселоне"
-
"Ювентус" все же подпишет Милика
-
Полузащитник "Сочи" получил полный разрыв крестообразной связки
-
Зарема предрекает крах российского футбола
-
Луческу пожаловался на ситуацию в "Динамо" перед матчем с "Бенфикой"
-
Наставник "МЮ" прокомментировал победу над "Ливерпулем"
-
Роналду не отмечается результативными действиями четыре матча кряду
-
"МЮ" увеличил предложение по Антони и уже договорился с футболистом
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4