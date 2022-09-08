Луческу ответил на слухи о своем уходе из "Динамо"

Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос о том, действительно ли он собирается покинуть команду.

Напомним, что после матча с "Днепром-1" тренер сказал, что это может быть его последняя игра в "Динамо".

"Это были эмоции, ведь мы проживаем очень сложный момент. После матча с "Зарей" мы 11 часов добирались в Кишинев, откуда вылетели в Стамбул. Трудная ситуация, но футбол позволяет прожить разнообразный опыт. Несмотря ни на что, мы готовимся к хорошему матчу завтра", - объяснился Луческу.

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