Луческу ответил на слухи о своем уходе из "Динамо"
Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос о том, действительно ли он собирается покинуть команду.
Напомним, что после матча с "Днепром-1" тренер сказал, что это может быть его последняя игра в "Динамо".
"Это были эмоции, ведь мы проживаем очень сложный момент. После матча с "Зарей" мы 11 часов добирались в Кишинев, откуда вылетели в Стамбул. Трудная ситуация, но футбол позволяет прожить разнообразный опыт. Несмотря ни на что, мы готовимся к хорошему матчу завтра", - объяснился Луческу.
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