Луческу отказался возглавить турецкий топ-клуб

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Луческу отказался возглавить турецкий топ-клуб

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что он отказался возглавить турецкий "Фенербахче".

"Мой контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года, и я не могу бросить команду в такой ситуации. У меня было серьезное предложение от "Фенербахче", но оно не актуально для меня. Уход из "Динамо" стал бы для меня трусостью. Я уже через многое прошел в футболе. Но у меня раньше не было ситуации, когда я мог бы играть в еврокубках, но без матчей в чемпионате", - приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

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