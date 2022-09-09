Луческу обвинил игроков "Фенербахче" в чрезмерной грубости

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что футболисты "Фенербахче" (1:2) во время матча Лиги Европы слишком жестко играли против его подопечных.

По словам румынского тренера, "на поле была коррида, а не футбол".

"Вы знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в больнице. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол. На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны "Фенербахче". А также симуляции. Очень агрессивный матч", - сказал он.

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