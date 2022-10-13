Луческу назвал причины провала "Динамо" в еврокубках

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал причины провала команды в групповом этапе Лиги Европы.

По словам тренера, сейчас в клубе много травмированных. Также на ситуацию повлиял тот факт, что "Динамо" не смогло провести трансферы летом.

"Что касается самой игры, то ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Где-то чего-то не хватило, но мы продолжаем работать. Будем стараться показывать нашу лучшую игру", — приводит слова Луческу "Трибуна".

Напомним, что по итогам трех туров турнира киевляне занимают последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

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