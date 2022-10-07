Луческу назвал причину поражения киевского "Динамо" от "Ренна"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал причины поражения команды в матче 3-го тура Лиги Европы с французским "Ренном" (1:2):

По словам специалиста, его команде сложно готовиться к матчам из-за постоянных переездов.

"Мы постоянно находимся в пути, переезжаем между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому у нас нет возможности полностью сосредоточиться на подготовке. Но в такой сложной ситуации мы приложим все усилия, чтобы достичь положительных результатов", - сказал он.

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