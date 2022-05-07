Луческу назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил мнение, что обладателем "Золотого мяча" станет французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.
"Я давно не видел такую удачливую команду, как "Реал". Если им удастся это потрясающее путешествие с голами на последних минутах, то они выиграют Лигу чемпионов. Кто выиграет "Золотой мяч"? Бензема", - приводит слова Луческу Sportsport.ba.
В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 14 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14