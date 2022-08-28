Луческу может покинуть киевское "Динамо"
Фото: твиттер киевское "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не исключил своей отставки после поражения команды в матче 2-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1" (0:3).
"Был ли сегодняшний матч последним для Забарного для "Динамо"? Вы что думаете, что он больше не попадет в основной состав? Может быть это был мой последний матч, а не Забарного", - сказал румынский специалист на пресс-конференции.
77-летний Луческу тренирует "Динамо" с 2020 года. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины, а также выигрывали национальные Кубок и Суперкубок.
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