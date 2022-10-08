Луческу еще в сентябре сообщил об уходе из киевского "Динамо"

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Луческу еще в сентябре сообщил об уходе из киевского "Динамо"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу еще в сентябре сообщил игрокам украинской команды, что принял решение уйти.

Спустя некоторое время наставник передумал, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, для тренера последним должен был стать домашний матч с "Ларнакой".

Отметим, что на данный момент у "Динамо" шесть очков в четырёх матчах чемпионата. 

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