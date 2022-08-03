Фото инстаграм Деяна Ловрена/Автор неизвестен

Защитник "Зенита" Деян Ловрен может перебраться в чемпионат Турции.

33-летний футболист заинтересовал местный "Трабзонспор", о чем сообщает A Spor.

По данным источника, агенты хорвата предложили его услуги турецкой команде.

Ловрен играет за "Зенит" с 2020 года после перехода из "Ливерпуля".

В текущем сезоне Ловрен сыграл в двух матчах за питерский клуб.

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