Ловрен может перебраться в чемпионат Турции
Фото инстаграм Деяна Ловрена/Автор неизвестен
Защитник "Зенита" Деян Ловрен может перебраться в чемпионат Турции.
33-летний футболист заинтересовал местный "Трабзонспор", о чем сообщает A Spor.
По данным источника, агенты хорвата предложили его услуги турецкой команде.
Ловрен играет за "Зенит" с 2020 года после перехода из "Ливерпуля".
В текущем сезоне Ловрен сыграл в двух матчах за питерский клуб.
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