Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"

Фото: телеграм-канал "Локомотива"\Автор неизвестен

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в структуре "Локомотива".

Как сообщает "СЭ", Пашинин станет руководителем развития молодежного футбола, а Лоськов будет его заместителем.

Решение об этом приняли 24 июня.

Напомним, что в начале апреля оба специалиста были отстранены от работы с основной командой.

48-летний Лоськов был в тренерском штабе "Локомотива" с августа 2016 года, а 47-летний Пашинин работал с командой с июня 2015 года.

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