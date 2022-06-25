Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"
Фото: телеграм-канал "Локомотива"\Автор неизвестен
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в структуре "Локомотива".
Как сообщает "СЭ", Пашинин станет руководителем развития молодежного футбола, а Лоськов будет его заместителем.
Решение об этом приняли 24 июня.
Напомним, что в начале апреля оба специалиста были отстранены от работы с основной командой.
48-летний Лоськов был в тренерском штабе "Локомотива" с августа 2016 года, а 47-летний Пашинин работал с командой с июня 2015 года.
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