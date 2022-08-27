"Лос-Анджелес" подписал бывшего форварда "Барселоны"

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"Лос-Анджелес" подписал бывшего форварда "Барселоны"

Фото: инстаграм Кристиана Тельо/Автор неизвестен 

Воспитанник "Барселоны" Кристан Тельо стал игроком "Лос-Анджелеса". 

О подписании контракта с 31-летним испанцем, который 1 июля стал свободным агентом, говорится на сайте американского клуба.

Соглашение рассчитано на 2022 год с опцией продления еще на два года.

Последним клубом испанца был "Бетис", за который футболист выступал с 2017 года.

В прошлом сезоне Тельо сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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