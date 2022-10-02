"Лорьян" в меньшинстве обыграл "Лилль" и приблизился к ПСЖ
Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Лорьян" на своем поле обыграл "Лилль" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли гол Тео Ле Бри и автогол Бафоде Диаките. У гостей отличился Джонатан Дэвид.
"Лорьян", набрав 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 и на три очка отстает от лидирующего ПСЖ. "Лилль" с 13 очками остался на 8-й позиции.
"Лорьян" – "Лилль" - 2:1 (1:0)
Голы: Диаките, 9 (автогол) - 1:0, Дэвид, 78 - 1:1, Ле Бри, 87 - 2:1
"Лорьян": Мвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель, Диарра (Ле Бри, 69), Понко (Инносент, 69), Ле Фе (Матсима, 90), Уаттара, Моффи (Коне, 86).
"Лилль": Шевалье, Диаките (Зедадка, 70), Фонте, Тиагу Джало, Исмаили, Мартен (Кабелла, 46), Андре (Байо, 86), Унас, Гомес (Андре Гомеш, 70), Бамба, Дэвид.
Удаление: Уаттара (62).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13