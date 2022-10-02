"Лорьян" в меньшинстве обыграл "Лилль" и приблизился к ПСЖ

Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Лорьян" на своем поле обыграл "Лилль" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли гол Тео Ле Бри и автогол Бафоде Диаките. У гостей отличился Джонатан Дэвид.

"Лорьян", набрав 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 и на три очка отстает от лидирующего ПСЖ. "Лилль" с 13 очками остался на 8-й позиции.

"Лорьян" – "Лилль" - 2:1 (1:0)

Голы: Диаките, 9 (автогол) - 1:0, Дэвид, 78 - 1:1, Ле Бри, 87 - 2:1

"Лорьян": Мвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель, Диарра (Ле Бри, 69), Понко (Инносент, 69), Ле Фе (Матсима, 90), Уаттара, Моффи (Коне, 86).

"Лилль": Шевалье, Диаките (Зедадка, 70), Фонте, Тиагу Джало, Исмаили, Мартен (Кабелла, 46), Андре (Байо, 86), Унас, Гомес (Андре Гомеш, 70), Бамба, Дэвид.

Удаление: Уаттара (62).

Не пропустите: "ПСЖ" продлил фантастическую серию без поражений. | https://dailysports.net