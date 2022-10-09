"Лорьян" одержал 6-ю победу подряд и вплотную приблизился к ПСЖ
Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Лорьян" на выезде обыграл "Брест" со счетом 2:1.
Победу гостям принес дубль Терема Моффи. У хозяев отличился Ромен Дель Кастийо.
"Лорьян", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 и всего на одно очко отстает от лидирующего ПСЖ. "Брест" с 6 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Брест" – "Лорьян" - 1:2 (1:1)
Голы: Дель Кастийо, 17 - 1:0, Моффи, 24 - 1:1, Моффи, 53 - 1:2
"Брест": Бизот, Фадига (Дюверн, 84), Шардонне, Дари, Уронен, Дель Кастийо (Дембеле, 84), Онора (Перейра Лаже, 67), Белькебла, Камара (Маньетти, 67), Слимани (Камблан, 78), Ле Дуарон.
"Лорьян": Мвого, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель (Буагар, 25), Диарра (Матсима, 71), Понко (Инносент, 87), Ле Фе, Ле Бри, Моффи (Дукуре, 87), Катлин (Коне, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13