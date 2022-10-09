"Лорьян" одержал 6-ю победу подряд и вплотную приблизился к ПСЖ

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"Лорьян" одержал 6-ю победу подряд и вплотную приблизился к ПСЖ

Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Лорьян" на выезде обыграл "Брест" со счетом 2:1.

Победу гостям принес дубль Терема Моффи. У хозяев отличился Ромен Дель Кастийо.

"Лорьян", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 и всего на одно очко отстает от лидирующего ПСЖ. "Брест" с 6 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Брест" – "Лорьян" - 1:2 (1:1)
Голы: Дель Кастийо, 17 - 1:0, Моффи, 24 - 1:1, Моффи, 53 - 1:2

"Брест": Бизот, Фадига (Дюверн, 84), Шардонне, Дари, Уронен, Дель Кастийо (Дембеле, 84), Онора (Перейра Лаже, 67), Белькебла, Камара (Маньетти, 67), Слимани (Камблан, 78), Ле Дуарон.

"Лорьян": Мвого, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель (Буагар, 25), Диарра (Матсима, 71), Понко (Инносент, 87), Ле Фе, Ле Бри, Моффи (Дукуре, 87), Катлин (Коне, 71).

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