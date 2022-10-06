Лопетеги высказался о своем увольнении из "Севильи"

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

Уже бывший главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги высказался о своей отставке.

Тренера уволили после поражения от дортмундской "Боруссии" (1:4) в Лиге чемпионов.

"У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце – это благодарность. Я хочу сказать спасибо моему клубу, городу, болельщикам, игрокам – всем, кто работает на благо команды.

У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который, вне всяких сомнений, будет развиваться", – сказал Лопетеги.

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