Лопетеги отказался возглавить клуб АПЛ
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
Известный испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб рассматривал кандидатуру испанца в качестве приоритетного варианта, но он принял решение об отказе из-за семейных проблем.
56-летний Лопетеги некоторое время назад был уволен из "Севильи" и теперь является безработным. Ранее он тренировал "Райо Вальекано", "Порту", сборную Испании и "Реал".
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