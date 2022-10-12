Лопетеги отказался возглавить клуб АПЛ

Теги вулверхэмптонхулен лопетеги

Лопетеги отказался возглавить клуб АПЛ

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Известный испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривал кандидатуру испанца в качестве приоритетного варианта, но он принял решение об отказе из-за семейных проблем.

56-летний Лопетеги некоторое время назад был уволен из "Севильи" и теперь является безработным. Ранее он тренировал "Райо Вальекано", "Порту", сборную Испании и "Реал".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на британского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе

В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов