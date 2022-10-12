Лопетеги отказался возглавить клуб АПЛ

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Известный испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривал кандидатуру испанца в качестве приоритетного варианта, но он принял решение об отказе из-за семейных проблем.

56-летний Лопетеги некоторое время назад был уволен из "Севильи" и теперь является безработным. Ранее он тренировал "Райо Вальекано", "Порту", сборную Испании и "Реал".

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