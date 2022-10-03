Лопетеги может возглавить клуб АПЛ

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к главному тренеру "Севильи" Хулену Лопетеги, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве замены Бруну Лаже, который был отправлен в отставку. Стоит отметить, что Лопетеги сам в ближайшее время может быть уволен из "Севильи" из-за неудачного начала сезона.

"Вулверхэмптон", набрав в восьми турах шесть очков, находится в зоне вылета из Премьер-лиги, занимая 18-е место.

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