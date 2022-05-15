Лопетеги может уйти из "Севильи"

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Лопетеги может уйти из "Севильи"

Фото: твиттер "Севильи"\Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги может покинуть андалузский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Хосе Мануэль Гарсия.

По информации источника, испанский специалист рассматривает важное предложение о работе в другом месте.

Отмечается, что соглашение Лопетеги с "Севильей" действует до 2024 года, однако Хулен хочет воспользоваться одним из пунктов, позволяющим ему досрочно уйти из клуба.

Сообщается, что о своем решении испанец сообщит сразу после официальной квалификации в Лигу чемпионов.

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