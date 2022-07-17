"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Пари НН"

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"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Пари НН"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Пари НН" со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Вильзон Изидор, но на 70-й минуте равновесие восстановил Вячеслав Кротов. Стоит отметить, что гости полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Тимура Сулейманова.

"Локомотив" – "Пари НН" - 1:1 (0:0)
Голы: Изидор, 52 - 1:0, Кротов, 70 - 1:1

"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 46), Керк, Камано (Раконяц, 67), Изидор.

"Пари НН": Нигматуллин, Корнюшин, Гоцук, Кечкеш, Александров, Юлдошев (Шильцов, 73), Калинский, Берковский (Стоцкий, 63), Майга (Шарипов, 46), Сулейманов, Милсон (Кротов, 46).

Удаление: Сулейманов (28).

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