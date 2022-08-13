"Локомотив" спас ничью с "Крыльями" и отдалился от зоны вылета

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура РПЛ "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Максим Глушенков, но в компенсированное время хозяев от поражения спас Антон Миранчук.

"Локомотив", набрав три очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 5 очками остались на 10-й позиции.

"Локомотив" – "Крылья Советов" - 1:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 68 - 0:1, Миранчук, 90 (с пенальти) - 1:1

"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас, Камано (Керк, 76), Игнатьев (Раков, 90), Изидор (Раконяц, 46).

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Гапонов, 85), Ежов, Соколов (Шитов, 77), Витюгов, Коваленко, Глушенков (Хубулов, 77), Цыпченко.

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