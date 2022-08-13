"Локомотив" спас ничью с "Крыльями" и отдалился от зоны вылета
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура РПЛ "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Максим Глушенков, но в компенсированное время хозяев от поражения спас Антон Миранчук.
"Локомотив", набрав три очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 5 очками остались на 10-й позиции.
"Локомотив" – "Крылья Советов" - 1:1 (0:0)
Голы: Глушенков, 68 - 0:1, Миранчук, 90 (с пенальти) - 1:1
"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас, Камано (Керк, 76), Игнатьев (Раков, 90), Изидор (Раконяц, 46).
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Гапонов, 85), Ежов, Соколов (Шитов, 77), Витюгов, Коваленко, Глушенков (Хубулов, 77), Цыпченко.
Не пропустите: "Спартак" хочет подписать бразильца за 7 миллионов. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Зенит" вырвал победу над ЦСКА
-
"Арсенал" в феерическом матче победил "Лестер"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Борнмут" в АПЛ
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вновь не сумел выиграть в Бундеслиге
-
"Астон Вилла" обыграла "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Локомотив" спас ничью с "Крыльями" и отдалился от зоны вылета
-
"Галатасарай" ведет переговоры по трансферу форварда "Спартака"
-
"Манчестер Сити" отдал защитника "Марселю"
-
"Барселона" покупает Бернарду Силву
-
Де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса"
-
Новичок "Зенита" высказался о Путине
-
"Спартак" хочет подписать бразильца за 7 миллионов
-
Мбаппе рассказал, как относится к награде "Золотой мяч"
-
"Валенсия" арендовала хавбека "Барселоны"
-
"Ювентус" отдал защитника "Айнтрахту"
-
"Торино" договорился о трансфере защитника "Аякса"
-
Кейлор Навас готов перейти в "Наполи"
-
Лидер "Спартака" высказался о новом главном тренере
-
"Наполи" арендовал хавбека "Тоттенхэма"
-
1
Дзюба отказывается играть в России