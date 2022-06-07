"Локомотив" согласовал трансфер бразильского защитника
Фото: твиттер Лукаса Фассона/Автор неизвестен
Илдемир Лопес, агент защитника "Атлетико Паранаэнсе" Лукаса Фассона, сообщил, что его подопечный перейдет в "Локомотив".
"Локомотив" действительно выкупил Фассона у "Атлетико". Это были продвинутые переговоры", – приводит слова Лопеса Sport24.
По некоторым данным, сумма трансфера составила три миллиона евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Фассоне провел за "Атлетико Паранаэнсе" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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