"Локомотив" согласовал трансфер бразильского защитника

Фото: твиттер Лукаса Фассона/Автор неизвестен

Илдемир Лопес, агент защитника "Атлетико Паранаэнсе" Лукаса Фассона, сообщил, что его подопечный перейдет в "Локомотив".

"Локомотив" действительно выкупил Фассона у "Атлетико". Это были продвинутые переговоры", – приводит слова Лопеса Sport24.

По некоторым данным, сумма трансфера составила три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Фассоне провел за "Атлетико Паранаэнсе" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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