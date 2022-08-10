"Локомотив" пытался подписать вингера "Лилля": он отказался ехать в Россию
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен
"Локомотиву" вел переговоры по поводу трансфера 20-летнего вингера "Лилля" Исаака Лихаджи.
Московский клуб направил "Лиллю" предложение о его трансфере, сумма которого неизвестна.
Как пишет журналист Goal France Марк Мешенуа, французский клуб готов отпустить Лихаджи, но в данный момент игрок не настроен на переход, так как не хочет ехать в Россию.
В минувшем сезоне вингер принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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