"Локомотив" пытался подписать вингера "Лилля": он отказался ехать в Россию

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"Локомотив" пытался подписать вингера "Лилля": он отказался ехать в Россию

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

"Локомотиву" вел переговоры по поводу трансфера 20-летнего вингера "Лилля" Исаака Лихаджи.

Московский клуб направил "Лиллю" предложение о его трансфере, сумма которого неизвестна.

Как пишет журналист Goal France Марк Мешенуа, французский клуб готов отпустить Лихаджи, но в данный момент игрок не настроен на переход, так как не хочет ехать в Россию.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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