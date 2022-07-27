"Локомотив" продаст молодого таланта в "Ниццу" за 12 миллионов евро
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Локомотива" Алексис Бека-Бека перейдет в "Ниццу", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, французский клуб заплатит за футболиста 12 миллионов евро. В ближайшее время хавбек прилетит во Францию, чтобы пройти медицинское обследование.
21-летний Бека-Бека выступает за "Локомотив" с 2021 года. Всего он провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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