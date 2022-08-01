"Локомотив" продал полузащитника Бека-Бека в Лигу 1
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Локомотива" на официальном сайте объявила о продаже французского полузащитника Алексиса Бека-Бека в "Ниццу".
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро и она может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. Кроме того, французский клуб заплатит "железнодорожникам" пять процентов при последующего трансфере игрока.
21-летний Бека-Бека выступал за "Локомотив" с 2021 года. Всего он провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Кан".
Не пропустите: Феерии "Спартака" и "Зенита", позор "Локомотива": результаты 3-го тура РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на Мэддисона
-
"Манчестер Сити" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками
-
"Ювентус" нацелился на лидера "Лацио"
-
"Барселона" мечтает вернуть Месси
-
Нападающий "Манчестер Сити" перейдет в "Сан-Паулу"
-
"Вердер" обыграл клуб 4-й лиги в Кубке Германии
-
"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона"
-
"Локомотив" продал полузащитника Бека-Бека в Лигу 1
-
Легенда "Баварии" высказался о возможном переходе Роналду
-
"Реал" продал Майораля в другой клуб Ла Лиги
-
Месси отреагировал на переход Суареса в "Насьональ"
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
Фабрегас перешел в скромный итальянский клуб
-
Теллес может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду уехал со стадиона до окончания матча "МЮ" - "Райо Вальекано"
-
Санчес получит миллионы от "Интера" за разрыв контракта
-
"Ливерпуль" - "Страсбур" - 0:3 (видеообзор)
-
"Марсель" - "Милан" - 0:2 (видеообзор)
-
Месси выиграл 41-й трофей в карьере. Больше только у одного игрока
-
Определился чемпион Европы в женском футболе