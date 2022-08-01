"Локомотив" продал полузащитника Бека-Бека в Лигу 1

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"Локомотив" продал полузащитника Бека-Бека в Лигу 1

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Локомотива" на официальном сайте объявила о продаже французского полузащитника Алексиса Бека-Бека в "Ниццу".

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро и она может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. Кроме того, французский клуб заплатит "железнодорожникам" пять процентов при последующего трансфере игрока.

21-летний Бека-Бека выступал за "Локомотив" с 2021 года. Всего он провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Кан". 

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