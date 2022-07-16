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Московский "Локомотив" представил домашнюю форму на новый сезон.

Экипировку изготовился компания adidas. Она выполнена в традиционных красно-зеленых цветах: зеленая футболка с красным воротником, красные шорты, зеленые гетры.

Интересно, что все логотипы спонсоров и эмблема клуба сделаны в желтом цвете.

Напомним, что свой первый матч нового сезона "Локомотив" проведет 17 июля против "Пари НН".