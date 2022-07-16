"Локомотив" представил домашнюю форму на новый сезон
Фото: скриншот YouTube
Московский "Локомотив" представил домашнюю форму на новый сезон.
Экипировку изготовился компания adidas. Она выполнена в традиционных красно-зеленых цветах: зеленая футболка с красным воротником, красные шорты, зеленые гетры.
Интересно, что все логотипы спонсоров и эмблема клуба сделаны в желтом цвете.
Напомним, что свой первый матч нового сезона "Локомотив" проведет 17 июля против "Пари НН".
Комментарии
Лента новостей
-
РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам нового сезона
-
"Барселона" завершит трансфер Кунде в ближайшие дни
-
"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов
-
Чилийский футболист Пульгар отказал ЦСКА
-
"Челси" представил новую форму
-
"Милан" хочет подписать Вейналдума
-
Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым
-
Тренер сборной Англии может не взять на ЧМ-2022 непривитых футболистов
-
"Локомотив" представил домашнюю форму на новый сезон
-
Азмун признался, что не хочет в Россию
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду презентовал гостевую форму
-
Левандовски попрощался с футболистами "Баварии"
-
"Ман Сити" и "Арсенал" согласовали сумму трансфера Зинченко
-
ЦСКА хочет подписать защитника из Бразилии
-
Бернардески перешел в клуб МЛС
-
Дзагоев рассказал, где может продолжить карьеру
-
Кулибали стал игроком "Челси"
-
Главные новости дня: 15 июля
-
"Бавария" сделала крупное предложение по трансферу хавбека "РБ Лейпциг"
-
Алдервейрелд перебрался в чемпионат Бельгии