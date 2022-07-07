"Локомотив" отправил двух игроков в "Балтику"

Фото: сайт "Балтики"/Автор неизвестен

Страж ворот Александр Корякин и полузащитник Григорий Борисенко перебрались из "Локомотива" в калининградскую "Балтику".

Об этом 6 июля сообщили на официальном сайте нового клуба футболистов.

С каждым из игроков заключили четырёхлетний контракт.

Борисенко провёл четыре матча за основную команду "Локомотива", в то время как Карякин не провёл ни одной игры за основу клуба.

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