"Локомотив" отдал Рыбчинского в аренду в другой клуб РПЛ

Фото: твиттер Дмитрия Рыбчинского/Автор неизвестен

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский перешел в "Пари НН", сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Клуб из Нижнего Новгорода арендовал футболиста на один сезон.

23-летний Рыбчинский является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 72 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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