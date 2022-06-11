"Локомотив" не собирается подписывать Ахметова

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

"Локомотив" отказался подписывать 24-летнего российского атакующего полузащитника Ильзата Ахметова, который вчера покинул московский ЦСКА на правах свободного агента.

По данным источника, услуги футболиста также предложили московскому "Торпедо", который вернулся в высший дивизион, и грозненскому "Ахмату".

Оба клуба рассматривают возможное подписание экс-футболиста красно-синих.

Хавбек провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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