"Локомотив" не продаст Баринова в "Динамо"
Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен
"Локомотив" не согласился продать полузащитника Дмитрия Баринова в "Динамо".
Как сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, в "Локо" осознают, что без 25-летнего россиянина в полузащите им будет сложно добиться серьезных результатов в следующем сезоне.
Таким образом, в трансферных слухах вокруг Баринова поставлена точка.
В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Карпин озвучил свою позицию по введению Fan ID в России. | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
"Интер" откажется от Дибалы
-
Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"
-
У Роналду мало шансов уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта
-
"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"
-
Ди Мария перешел в "Ювентус"
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Реала"
-
Кавани может вернуться в Серию А
-
Лангле перешел в "Тоттенхэм"
-
Жезус забил два гола в дебютном матче за "Арсенал"
-
"Аякс" купил форварда "Тоттенхэма"
-
Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"
-
"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по аргентинцу из "Аякса"
-
Погба намекнул на возвращение в "Ювентус"
-
Джек Уилшер завершил карьеру
-
"Зенит" победил "Спартак" в матче легенд
-
Фернандеш получил номер легенды "МЮ"
-
"Лацио" договорился с капитаном "Милана"
-
Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед"
-
Роша хочет прекратить сотрудничество со "Спартаком"