"Локомотив" не продаст Баринова в "Динамо"

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

"Локомотив" не согласился продать полузащитника Дмитрия Баринова в "Динамо".

Как сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, в "Локо" осознают, что без 25-летнего россиянина в полузащите им будет сложно добиться серьезных результатов в следующем сезоне.

Таким образом, в трансферных слухах вокруг Баринова поставлена точка.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах и отдал две результативные передачи.

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