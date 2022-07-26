"Локомотив" назвал цену на Бека-Бека, которым интересуются во Франции

Фото: твиттер Алексиса Бека-Бека/Автор неизвестен

"Локомотив" определился с ценой на французского полузащитника Алексиса Бека-Бека, которым интересуется "Ницца", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, московский клуб оценивает футболиста в 7-8 миллионов евро. При этом хавбек уже согласовал с "Ниццей" условия личного контракта и хочет перейти.

21-летний Бека-Бека выступает за "Локомотив" с 2021 года. Всего он провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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