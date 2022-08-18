"Локомотив" намерен пригласить Газизова
Томас Цорн в ближайшее время рискует покинуть пост спортивного директора "Локомотива".
Как пишет "Матч ТВ", его должность может занять генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Ранее Газизов уже приходил на место Цорна в "Спартаке", когда был гендиректором красно‑белых в 2020 году, а затем вернулся в "Уфу".
Напомним, что после пяти туров "Локо" идет на 13-м месте в таблице.
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