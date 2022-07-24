"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата России "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Николай Комличенко, но на 35-й минуте равновесие восстановил Антон Миранчук. На 88-й минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин, но в компенсированное время "железнодорожников" от поражения спас Константин Марадишвили.

"Локомотив" – "Ростов" - 2:2 (1:1)

Голы: Комличенко, 4 - 0:1, Миранчук, 35 (с пенальти) - 1:1, Уткин, 88 - 1:2, Марадишвили, 90+4 - 2:2

"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Ненахов (Тикнизян, 64), Миранчук (Игнатьев, 83), Баринов, Керк, Бека-Бека, Камано (Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83).

"Ростов": Песьяков, Сильянов (Лангович, 84), Осипенко, Прохин (Мелехин, 79), Чернов, Уткин, Глебов, Миронов (Щетинин, 72), Тугарев (Байрамян, 46), Полоз (Голенков, 78), Комличенко.

Удаление: Бека-Бека (65).

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