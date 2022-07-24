"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Николай Комличенко, но на 35-й минуте равновесие восстановил Антон Миранчук. На 88-й минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин, но в компенсированное время "железнодорожников" от поражения спас Константин Марадишвили.
"Локомотив" – "Ростов" - 2:2 (1:1)
Голы: Комличенко, 4 - 0:1, Миранчук, 35 (с пенальти) - 1:1, Уткин, 88 - 1:2, Марадишвили, 90+4 - 2:2
"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Ненахов (Тикнизян, 64), Миранчук (Игнатьев, 83), Баринов, Керк, Бека-Бека, Камано (Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83).
"Ростов": Песьяков, Сильянов (Лангович, 84), Осипенко, Прохин (Мелехин, 79), Чернов, Уткин, Глебов, Миронов (Щетинин, 72), Тугарев (Байрамян, 46), Полоз (Голенков, 78), Комличенко.
Удаление: Бека-Бека (65).
Не пропустите: Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ. | https://dailysports.net
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"
-
Хави придумал новую позицию для де Йонга
-
Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов
-
"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера "Лацио"
-
Тухель назвал причину разгромного поражения "Челси" от "Арсенала"
-
Феерии "Спартака" и "Зенита", крупные победы ЦСКА и "Динамо": результаты 2-го тура РПЛ
-
"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"
-
Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ
-
Баринов может перейти в "Валенсию"
-
Бистрович перешел из ЦСКА в итальянский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 млн евро за одного из лидеров "Аякса"
-
Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Ювентус" перевел Рабьо в молодежную команду
-
"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)
-
"Иная порода". Ибрагимович похвастался крутым прессом (фото)
-
Гвардиола назвал причину ухода из "Манчестер Сити" Зинченко, Жезуса и Стерлинга
-
"Интер" договорился о продлении аренды Лукаку