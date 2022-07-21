"Локомотив" купил форварда Игнатова

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"Локомотив" купил форварда Игнатова

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Ивана Игнатьева.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "железнодорожникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года. Форвард получил в клубе 9-й номер.

23-летний Игнатьев ранее играл за "Краснодар" и "Рубин". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную России и забил один гол.

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