"Локомотив" купил форварда Игнатова
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Ивана Игнатьева.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "железнодорожникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года. Форвард получил в клубе 9-й номер.
23-летний Игнатьев ранее играл за "Краснодар" и "Рубин". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную России и забил один гол.
Не пропустите: Бразилец Мойзес переходит в ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Локомотив" купил форварда Игнатова
-
"Барселона" могла купить Роналду, если бы не приобрела Левандовски
-
"Ювентус" показал новую гостевую форму
-
Бразилец Мойзес переходит в ЦСКА
-
"Рубин" взял на просмотр футболиста сборной Ирака
-
Роналду готов отказаться от половины зарплаты ради ухода из "МЮ"
-
Вендел продлил контракт с "Зенитом"
-
"Брайтон" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Кукурелье
-
Мбаппе подарил футболку легенде японского футбола
-
Хави наконец смог присоединиться к "Барселоне" в США
-
Аршавин предложил отпустить из России всех иностранных футболистов
-
Дибала сможет покинуть "Рому" за "смешную" сумму
-
Никаких телефонов: в "ПСЖ" серьезно ужесточили дисциплину
-
Черчесов высказался о провале своего клуба в Лиге чемпионов
-
Президент "Барселоны": "Мы вернулись в мировую элиту"
-
Луческу рассказал, ждать ли от киевского "Динамо" трансферов
-
Бремер о переходе в "Ювентус": "У меня даже собака черно-белая"
-
"Динамо" заплатило 2,5 миллиона за парагвайского защитника
-
Де Лигт и Мане забили первые голы за "Баварию"
-
Стало известно, вернется ли Роналду в "Реал"