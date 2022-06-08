"Локомотив" купил бразильского защитника

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Атлетико Паранаэнсе" Лукаса Фассона.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Футболист заключил с "железнодорожниками" контракт до лета 2026 года.

21-летний Фассон выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с августа 2021 года. Всего он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за "Сан-Паулу" и "Депортес Ла Серена".

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