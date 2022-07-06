"Локомотив" и "Динамо" сыграют матч из трех таймов

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"Локомотив" и "Динамо" сыграют матч из трех таймов

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

10 июля московские "Локомотив" и "Динамо" проведут необычный товарищеский матч.

Игра будет состоять из трёх таймов по 45 минут и начнётся на "РЖД Арене»"в 19:00.

Как сообщает официальный сайт железнодорожников, такая продолжительность позволит командам задействовать в игре максимальное количество футболистов.

Напомним, что оба клуба обзавелись новыми главными тренерами летом. "Локомотив" возглавил немец Йозеф Циннбауэр, а "Динамо" - серб Славиша Йоканович.

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