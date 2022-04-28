"Локомотив" договорился о переходе черногорского нападающего
Фото: сайт "Чукарички"/Автор неизвестен
Московский "Локомотив" согласовал трансфер нападающего черногорского клуба "Чукарички" Марко Раконяца, сообщает RTCG.
По сведениям источника, российский клуб заплатит за футболиста 2,5 миллиона евро. Переход состоится в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 22-летний Раконяц провел за "Чукарички" 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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