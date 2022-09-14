"Ливерпуль" вырвал победу над "Аяксом"

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"Ливерпуль" вырвал победу над "Аяксом"

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Аякс" со счетом 2:1.

На 17-й минуте счет открыл Мохамед Салах, но в середине первого тайма равновесие восстановил Мохаммед Кудус. Победу мерсисайдцам в концовке встречи принес Жоэль Матип.

"Ливерпуль", набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы А. "Аякс" с тремя очками опустился на третью позицию.

"Ливерпуль" Англия – "Аякс" Нидерланды - 2:1 (1:1)
Голы: Салах, 17 - 1:0, Кудус, 27 - 1:1, Матип, 89 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт (Фирмино, 66), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 66), Диас.

"Аякс": Пасвеер, Ренсх (Санчес, 68), Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор (Гриллич, 80), Кудус (Бробби, 86), Тадич, Бергейс, Бергвейн.

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