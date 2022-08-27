"Ливерпуль" выиграл со счетом 9:0 в матче АПЛ
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 9:0.
Победу хозяевам принесли дубли Луиса Диаса, Роберто Фирмино, голы Харви Эллиотта, Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка и Фабиу Карвалью, а также автогол Криса Мифема.
"Ливерпуль", набрав пять очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Борнмут" с тремя очками опустился на 16-ю позицию.
"Ливерпуль" – "Борнмут" - 9:0 (5:0)
Голы: Диас, 3 - 1:0, Эллиотт, 6 - 2:0, Александер-Арнолд, 28 - 3:0, Фирмино, 31 - 4:0, ван Дейк, 45 - 5:0, Мифем, 46 (автогол) - 6:0, Фирмино, 62 - 7:0, Карвалью, 80 - 8:0, Диас, 85 - 9:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Кларк, 83), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 69), Хендерсон (Байчетич, 70), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 46), Фирмино (Милнер, 69), Салах, Диас.
"Борнмут": Трэверс, Смит (Соланке, 46), Сенеси, Мифем (Биван, 82), Земура, Лерма, Кристи (Биллинг, 46), Кук (Пирсон, 77; Маркондес, 82), Тавернье, Мур, Энтони.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18