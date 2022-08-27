"Ливерпуль" выиграл со счетом 9:0 в матче АПЛ

Теги ливерпульборнмут

"Ливерпуль" выиграл со счетом 9:0 в матче АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 9:0.

Победу хозяевам принесли дубли Луиса Диаса, Роберто Фирмино, голы Харви Эллиотта, Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка и Фабиу Карвалью, а также автогол Криса Мифема.

"Ливерпуль", набрав пять очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Борнмут" с тремя очками опустился на 16-ю позицию.

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 9:0 (5:0)
Голы: Диас, 3 - 1:0, Эллиотт, 6 - 2:0, Александер-Арнолд, 28 - 3:0, Фирмино, 31 - 4:0, ван Дейк, 45 - 5:0, Мифем, 46 (автогол) - 6:0, Фирмино, 62 - 7:0, Карвалью, 80 - 8:0, Диас, 85 - 9:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Кларк, 83), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 69), Хендерсон (Байчетич, 70), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 46), Фирмино (Милнер, 69), Салах, Диас.

"Борнмут": Трэверс, Смит (Соланке, 46), Сенеси, Мифем (Биван, 82), Земура, Лерма, Кристи (Биллинг, 46), Кук (Пирсон, 77; Маркондес, 82), Тавернье, Мур, Энтони.

Не пропустите: "Байер" впервые выиграл в Бундеслиге. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" одержал феерическую победу над "Кристал Пэлас". Холанд сделал хет-трик

"Манчестер Сити" одержал феерическую победу над "Кристал Пэлас". Холанд сделал хет-трик

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов