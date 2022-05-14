"Ливерпуль" выиграл Кубка Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл "Челси" в финале Кубка Англии.
"Ливерпуль" - "Челси" - 0:0 (5:6 по пенальти)
"Ливерпуль" - Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк (Матип, 90), Конате, Робертсон (Цимикас, 111), Хендерсон, Тиаго Алькантара, Кейта (Милнер, 74), Салах (Диогу Жота, 33), Мане, Диас (Фирмино, 98).
"Челси" - Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Аспиликуэта, 105), Алонсо, Ковачич (Канте, 66), Жоржиньо, Пулишич (Лофтус-Чик, 105; Баркли, 120), Маунт, Лукаку (Зиеш, 85).
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Главные новости дня: 13 мая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18