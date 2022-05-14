"Ливерпуль" выиграл Кубка Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти

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"Ливерпуль" выиграл Кубка Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл "Челси" в финале Кубка Англии.

"Ливерпуль" - "Челси" - 0:0 (5:6 по пенальти)

"Ливерпуль" - Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк (Матип, 90), Конате, Робертсон (Цимикас, 111), Хендерсон, Тиаго Алькантара, Кейта (Милнер, 74), Салах (Диогу Жота, 33), Мане, Диас (Фирмино, 98).

"Челси" - Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Аспиликуэта, 105), Алонсо, Ковачич (Канте, 66), Жоржиньо, Пулишич (Лофтус-Чик, 105; Баркли, 120), Маунт, Лукаку (Зиеш, 85).

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