"Ливерпуль" включился в борьбу за Френки де Йонга

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"Ливерпуль" включился в борьбу за Френки де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Ливерпуль" претендует на хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.

За 25-летнего футболиста англичане готовы заплатить 63+8 млн евро.

Как сообщает The Sun, сам де Йонг хочет остаться в испанской команде, с которой его связывает контракт до 2026 года.

В то же время "Барселона" хочет выручить дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому клуб рассматривает предложения по футболисту.

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