"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"

Теги ливерпулькристал пэлас

"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"

Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Уилфрид Заа, но во второй половине равновесие восстановил Луис Диас. Стоит отметить, что мерсисайдцы с 57-й минуте играли вдесятером из-за удаления Дарвина Нуньеса.

"Ливерпуль", набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 1 очком поднялся на 16-ю позицию.

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)
Голы: Заа, 32 - 0:1, Диас, 61 - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Филлипс (Гомес, 63), Робертсон (Цимикас, 63), Милнер (Хендерсон, 63), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 79), Салах, Диас, Нуньес.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 79), Эзе (Миливоевич, 79), Шлупп (Олисе, 88), Дукуре (Хьюз, 79), Айю (Эдуар, 63), Заа.

Удаление: Нуньес (57).

Не пропустите: Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 августа

Главные новости дня: 15 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов