"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"

Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Уилфрид Заа, но во второй половине равновесие восстановил Луис Диас. Стоит отметить, что мерсисайдцы с 57-й минуте играли вдесятером из-за удаления Дарвина Нуньеса.

"Ливерпуль", набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 1 очком поднялся на 16-ю позицию.

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)

Голы: Заа, 32 - 0:1, Диас, 61 - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Филлипс (Гомес, 63), Робертсон (Цимикас, 63), Милнер (Хендерсон, 63), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 79), Салах, Диас, Нуньес.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 79), Эзе (Миливоевич, 79), Шлупп (Олисе, 88), Дукуре (Хьюз, 79), Айю (Эдуар, 63), Заа.

Удаление: Нуньес (57).

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