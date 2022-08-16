"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"
Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Уилфрид Заа, но во второй половине равновесие восстановил Луис Диас. Стоит отметить, что мерсисайдцы с 57-й минуте играли вдесятером из-за удаления Дарвина Нуньеса.
"Ливерпуль", набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 1 очком поднялся на 16-ю позицию.
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)
Голы: Заа, 32 - 0:1, Диас, 61 - 1:1
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Филлипс (Гомес, 63), Робертсон (Цимикас, 63), Милнер (Хендерсон, 63), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 79), Салах, Диас, Нуньес.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 79), Эзе (Миливоевич, 79), Шлупп (Олисе, 88), Дукуре (Хьюз, 79), Айю (Эдуар, 63), Заа.
Удаление: Нуньес (57).
Не пропустите: Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
главное
-
Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
-
Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
-
Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
-
Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду
-
Мбаппе и Неймар уладили конфликт
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
-
"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги
-
Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
-
"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"
-
Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии
-
Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
-
Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"
-
Моуринью купил вкусный подарок игрокам "Ромы" за победу в 1-м туре Серии А
-
"Ювентус" и ПСЖ пока не могут договориться о переходе Паредеса
-
"Рома" вступила в борьбу за Асенсио
-
"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги
-
Дорогостоящий новичок "Астон Виллы" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
-
Гончаренко возглавил клуб РПЛ
-
"Барселона" намерена избавиться от Брейтуэйта
-
1
Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду
-
Кольядо перешел из "Барселоны" в другой клуб Ла Лиги
-
"Наполи" одержал результативную победу в 1-м туре Серии А
-
Хвича забил первый гол за "Наполи" в Серии А
-
Назван окончательный список претендентов на приз Golden Boy
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18