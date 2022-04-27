"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в полуфинале ЛЧ

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в полуфинале ЛЧ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:0.

Победу мерсисайдскому клубу принесли гол Садио Мане и автогол Первиса Эступиньяна.

Ответный матч состоится 3 мая в Испании.

"Ливерпуль" Англия – "Вильярреал" Испания - 2:0 (0:0)
Голы: Эступиньян, 53 (автогол) - 1:0, Мане, 55 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Диогу Жота, 73), Диас (Ориги, 81).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 57), Капу, Парехо (Орье, 72), Данджума (Пако Алькасер, 86), Чуквуэзе (Диа, 72).

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